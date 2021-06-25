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    «Як після бомбардування». Торнадо пошматувало Чехію (фото, відео)

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    Майже по всій країні людей закликають залишатися дома,&nbsp;оскільки негода із сильним вітром може тривати й надалі - «Як після бомбардування». Торнадо пошматувало Чехію (фото, відео)
    Майже по всій країні людей закликають залишатися дома, оскільки негода із сильним вітром може тривати й надалі
    Фото: CT24zive

    Смерч міг бути найпотужнішим у Чехії за всю сучасну історію

    У Південноморавському регіоні Чехії пронісся торнадо, внаслідок негоди постраждало щонайменше 150 людей, є загиблі, кількість яких уточнюють.

    За даними метеорологів, торнадо мало категорію F4. Це може означати, що смерч був найпотужнішим у країні за всю сучасну історію.

    Повідомляється про десятки поранених та загиблих.

    Фото: Alena Hesová
    Фото: Alena Hesová

    Через негоду рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію. Найбільших руйнувань зазнали міста Бржецлав і Годонін.

    За різними оцінками, загалом постраждало від 150 до 200 осіб.

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    «Як після бомбардування». Торнадо пошматувало Чехію (фото, відео)
    «Як після бомбардування». Торнадо пошматувало Чехію (фото, відео)
    «Як після бомбардування». Торнадо пошматувало Чехію (фото, відео)
    «Як після бомбардування». Торнадо пошматувало Чехію (фото, відео)
    «Як після бомбардування». Торнадо пошматувало Чехію (фото, відео)
    «Як після бомбардування». Торнадо пошматувало Чехію (фото, відео)
    Фото: CT24zive

    Кількість загиблих уточнюють рятувальні служби, які дістають людей з-під завалів зруйнованих будинків.

    Також повідомляється, що чеська армія перекрила зону стихійного лиха, внаслідок якого знеструмленими залишаються понад 30 тисяч будинків.

    Майже по всій країні людей закликають залишатися дома, оскільки негода із сильним вітром і градом може тривати й надалі.

    Віцепрем'єрка й міністерка фінансів Алена Шиллерова каже, що на відновлення постраждалих районів необхідно щонайменше 500 млн крон. Наразі уряд вже готується виділити зі своїх резервів 10 млн.

    Як вже передавав «Главком», спершу йшлося про орієнтовно 150 травмованих у тій чи іншій мірі.

    Теги: бомбардування рятувальники Twitter
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    «Як після бомбардування». Торнадо пошматувало Чехію (фото, відео)