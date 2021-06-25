«Як після бомбардування». Торнадо пошматувало Чехію (фото, відео)

Майже по всій країні людей закликають залишатися дома, оскільки негода із сильним вітром може тривати й надалі

Смерч міг бути найпотужнішим у Чехії за всю сучасну історію

У Південноморавському регіоні Чехії пронісся торнадо, внаслідок негоди постраждало щонайменше 150 людей, є загиблі, кількість яких уточнюють.

За даними метеорологів, торнадо мало категорію F4. Це може означати, що смерч був найпотужнішим у країні за всю сучасну історію.

Повідомляється про десятки поранених та загиблих.

Фото: Alena Hesová

Через негоду рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію. Найбільших руйнувань зазнали міста Бржецлав і Годонін.

Ranní světlo naplno odhalilo rozsah zkázy. Domy v troskách, zničená auta. Záběry z Lužic na Hodonínsku.

Bez dodávek elektřiny je na Břeclavsku a Hodonínsku 40 tisíc domácností.

Veřejná doprava je v části jižní Moravy ochromená. pic.twitter.com/EJuw9xvRIH — Události Brno (@UdalostiBrno) June 25, 2021

За різними оцінками, загалом постраждало від 150 до 200 осіб.

Кількість загиблих уточнюють рятувальні служби, які дістають людей з-під завалів зруйнованих будинків.

V Lužicích stále jedná krizový štáb. Informuje redaktorka Ivana Bártová z místa. Všude v obci je tma, v ulicích jsou jen hasiči a policisté. Ještě stále občas projede sanitka. Celou katastrofu jen občas osvítí majáky. Rozsah pohromy dokumentují záběry štábu Josefa Kvasničky. pic.twitter.com/JLu05nhAU9 — Události Brno (@UdalostiBrno) June 25, 2021

Також повідомляється, що чеська армія перекрила зону стихійного лиха, внаслідок якого знеструмленими залишаються понад 30 тисяч будинків.

Майже по всій країні людей закликають залишатися дома, оскільки негода із сильним вітром і градом може тривати й надалі.

Віцепрем'єрка й міністерка фінансів Алена Шиллерова каже, що на відновлення постраждалих районів необхідно щонайменше 500 млн крон. Наразі уряд вже готується виділити зі своїх резервів 10 млн.

Як вже передавав «Главком», спершу йшлося про орієнтовно 150 травмованих у тій чи іншій мірі.