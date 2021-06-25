Наслідки торнадо у Чехії: 200 поранених і травмованих, 121 тис. осель без світла

Кількість тих осіб, яких було поранено й травмовано внаслідок торнадо, що пронісся південною Моравією у Чехії, може сягнути 200

121 тисяча домогосподарств лишилася без електроенергії. На відновлення постраждалих районів необхідно щонайменше 500 млн крон

Кількість тих осіб, яких було поранено й травмовано внаслідок торнадо, що пронісся південною Моравією у Чехії, може сягнути 200. Остаточні цифри уточнюються, передає чеське телебачення ČT24.

121 тисяча домогосподарств лишилася без електроенергії.

Оскільки вночі ремонтні роботи виконуватися не могли, вони розпочнуться у п’ятницю о сьомій годині ранку.

Віцепрем'єрка й міністерка фінансів Алена Шиллерова каже, що на відновлення постраждалих районів необхідно щонайменше 500 млн крон. Наразі уряд вже готується виділити зі своїх резервів 10 млн.

Як вже передавав «Главком», спершу йшлося про орієнтовно 150 травмованих у тій чи іншій мірі.

Чеський уряд не виключає, що можуть бути й загиблі, одначе точно про це ще нічого не відомо.

Катастрофічна стихія пройшлася півднем Моравії ввечері 25 червня.

Буревій зруйнував цивільні споруди, будинки, машини і зелені насадження. Рятувальники оголосили про надзвичайну ситуацію третього ступеня, що означає масові каліцтва у великого числа осіб.

Місць у лікарнях не вистачає. Для цього використовуються спортивні зали.

Перед цим від різкого погіршення погодних умов постраждала Польща, зокрема, Варшава.

Схоже відбулося й на півдні України, де крім окупованого Криму також постраждали Маріуполь з околицями та Херсонщина, та на Буковині.



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