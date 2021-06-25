  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Смертоносний буревій приніс катастрофу до Чехії. Австрія і Словаччина прийшли на допомогу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Точної кількості загиблих і&nbsp; постраждалих наразі ніхто не знає - Смертоносний буревій приніс катастрофу до Чехії. Австрія і Словаччина прийшли на допомогу
    Точної кількості загиблих і  постраждалих наразі ніхто не знає
    фото: idnes.cz

    Мобілізовано всі рятувальні, медичні, поліцейські та військові підрозділи

    У південній Моравії (Чехія) в четвер, 24 червня 2021 року, пронісся торнадо, залишивши після себе зруйновані селища. Надзвичайно сильні грози і повітряні вихори вдарили по Бржецлавській та Годонинській областям й забрали життя людей в Південно-Моравському регіоні, передає Радіо Прага.

    Точне число жертв наразі не відоме. Первісна оцінка становила до 150 постраждалих (це включно із загиблими).

    В регіоні пронеслися грози і випав град розміром з тенісні м'ячики.

    Рятувальники докладають усіх сил. На допомогу прибули бригади з інших регіонів і країн. Австрійці направили на південь Моравії два десятка карет швидкої допомоги і два рятувальні вертольоти, а Словаччина - сім машин швидкої допомоги.

    Метеорологи повідомили Чеському телебаченню, що це, ймовірно, був найсильніший торнадо за всю сучасну історію країни.

    Поліція направляє в область 200 поліцейських в якості підкріплення і в разі необхідності готова відправити додаткові сили.

    Через негоду зупинено рух на 14 залізничних лініях.

    Армія приведена в бойову готовність.

    Поліція перекрила в'їзду в Годонин, Грушки, Моравська-Нова-Вес і Тинец для цивільних транспортних засобів.

    Смерч зруйнував цивільні споруди, будинки, машини і зелені еасадження. Рятувальники оголосили про надзвичайну ситуацію третього ступеня, що означає масові каліцтва у великого числа осіб.

    Місць у лікарнях не вистачає. Для цього використовуються спортивні зали.

    Перед цим від різкого погіршення погодних умов постраждала Польща, зокрема, Варшава.

    Схоже відбулося й на півдні України, де крім окупованого Криму також постраждали Маріуполь з околицями та Херсонщина, та на Буковині.

    Читайте також:
    Теги: Австрія стихійні лиха Словаччина Чехія рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смертоносний буревій приніс катастрофу до Чехії. Австрія і Словаччина прийшли на допомогу