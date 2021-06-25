Смертоносний буревій приніс катастрофу до Чехії. Австрія і Словаччина прийшли на допомогу

Точної кількості загиблих і постраждалих наразі ніхто не знає

Мобілізовано всі рятувальні, медичні, поліцейські та військові підрозділи

У південній Моравії (Чехія) в четвер, 24 червня 2021 року, пронісся торнадо, залишивши після себе зруйновані селища. Надзвичайно сильні грози і повітряні вихори вдарили по Бржецлавській та Годонинській областям й забрали життя людей в Південно-Моравському регіоні, передає Радіо Прага.

Точне число жертв наразі не відоме. Первісна оцінка становила до 150 постраждалих (це включно із загиблими).

В регіоні пронеслися грози і випав град розміром з тенісні м'ячики.

Рятувальники докладають усіх сил. На допомогу прибули бригади з інших регіонів і країн. Австрійці направили на південь Моравії два десятка карет швидкої допомоги і два рятувальні вертольоти, а Словаччина - сім машин швидкої допомоги.

Метеорологи повідомили Чеському телебаченню, що це, ймовірно, був найсильніший торнадо за всю сучасну історію країни.

Поліція направляє в область 200 поліцейських в якості підкріплення і в разі необхідності готова відправити додаткові сили.

Через негоду зупинено рух на 14 залізничних лініях.

Армія приведена в бойову готовність.

Поліція перекрила в'їзду в Годонин, Грушки, Моравська-Нова-Вес і Тинец для цивільних транспортних засобів.

Смерч зруйнував цивільні споруди, будинки, машини і зелені еасадження. Рятувальники оголосили про надзвичайну ситуацію третього ступеня, що означає масові каліцтва у великого числа осіб.

Місць у лікарнях не вистачає. Для цього використовуються спортивні зали.

Перед цим від різкого погіршення погодних умов постраждала Польща, зокрема, Варшава.

Схоже відбулося й на півдні України, де крім окупованого Криму також постраждали Маріуполь з околицями та Херсонщина, та на Буковині.



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