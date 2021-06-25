Смертоносний буревій приніс катастрофу до Чехії. Австрія і Словаччина прийшли на допомогу
Мобілізовано всі рятувальні, медичні, поліцейські та військові підрозділи
У південній Моравії (Чехія) в четвер, 24 червня 2021 року, пронісся торнадо, залишивши після себе зруйновані селища. Надзвичайно сильні грози і повітряні вихори вдарили по Бржецлавській та Годонинській областям й забрали життя людей в Південно-Моравському регіоні, передає Радіо Прага.
Точне число жертв наразі не відоме. Первісна оцінка становила до 150 постраждалих (це включно із загиблими).
В регіоні пронеслися грози і випав град розміром з тенісні м'ячики.
Рятувальники докладають усіх сил. На допомогу прибули бригади з інших регіонів і країн. Австрійці направили на південь Моравії два десятка карет швидкої допомоги і два рятувальні вертольоти, а Словаччина - сім машин швидкої допомоги.
Метеорологи повідомили Чеському телебаченню, що це, ймовірно, був найсильніший торнадо за всю сучасну історію країни.
Поліція направляє в область 200 поліцейських в якості підкріплення і в разі необхідності готова відправити додаткові сили.
Через негоду зупинено рух на 14 залізничних лініях.
Армія приведена в бойову готовність.
Поліція перекрила в'їзду в Годонин, Грушки, Моравська-Нова-Вес і Тинец для цивільних транспортних засобів.
Смерч зруйнував цивільні споруди, будинки, машини і зелені еасадження. Рятувальники оголосили про надзвичайну ситуацію третього ступеня, що означає масові каліцтва у великого числа осіб.
Місць у лікарнях не вистачає. Для цього використовуються спортивні зали.
Перед цим від різкого погіршення погодних умов постраждала Польща, зокрема, Варшава.
Схоже відбулося й на півдні України, де крім окупованого Криму також постраждали Маріуполь з околицями та Херсонщина, та на Буковині.