900 млн виборців: в Індії пройдуть наймасовіші в історії людства вибори



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Перший етап виборів в Індії стартує 11 квітня

Вибори відбуватимуться у сім етапів

В Індії в неділю, 10 березня, оголосили про проведення парламентських виборів, які повинні стати найбільшими в історії людства.

Про це повідомляє Reuters.

Головний комісар з виборів Індії Суніл Арора повідомив, що вибори будуть проходити в сім етапів, починаючи з 11 квітня. Підрахунок голосів буде відбуватися до 23 травня 2019 року.

Комісар заявив, що право взяти участь у виборах матимуть близько 900 мільйонів осіб, серед яких близько 15 мільйонів у віці від 18 до 19 років.

Також Арора розповів, що члени виборчої комісії відвідали штат Кашмір, де зараз загострилося військове протистояння з Пакистаном, і вирішили призначити в регіоні трьох додаткових спостерігачів для спостереження за ходом голосування.

Нагадаємо,у неділю в Північній Кореї проводилися «вибори» до Верховного народного зібрання. Виборців запитували, чи схвалюють вони чи не схвалюють кандидатів.