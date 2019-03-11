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    У світі

    900 млн виборців: в Індії пройдуть наймасовіші в історії людства вибори

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    <p>Перший етап виборів в Індії стартує 11 квітня</p> - 900 млн виборців: в Індії пройдуть наймасовіші в історії людства вибори

    Перший етап виборів в Індії стартує 11 квітня

    Вибори відбуватимуться у сім етапів

    В Індії в неділю, 10 березня, оголосили про проведення парламентських виборів, які повинні стати найбільшими в історії людства.

    Про це повідомляє Reuters.

    Головний комісар з виборів Індії Суніл Арора повідомив, що вибори будуть проходити в сім етапів, починаючи з 11 квітня. Підрахунок голосів буде відбуватися до 23 травня 2019 року.

    Комісар заявив, що право взяти участь у виборах матимуть близько 900 мільйонів осіб, серед яких близько 15 мільйонів у віці від 18 до 19 років.

    Також Арора розповів, що члени виборчої комісії відвідали штат Кашмір, де зараз загострилося військове протистояння з Пакистаном, і вирішили призначити в регіоні трьох додаткових спостерігачів для спостереження за ходом голосування.

    Нагадаємо,у неділю в Північній Кореї проводилися «вибори» до Верховного народного зібрання. Виборців запитували, чи схвалюють вони чи не схвалюють кандидатів.

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