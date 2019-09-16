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    У світі

    Адвокат Сноудена прокоментував його бажання виїхати з Росії

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    Ексспівробітник ЦРУ&nbsp;Едвард Сноуден - Адвокат Сноудена прокоментував його бажання виїхати з Росії
    Ексспівробітник ЦРУ Едвард Сноуден

    Едвард Сноуден запросив отримання політичного притулку у Франції

    Адвокат колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена Анатолій Кучерена заявив, що бажання його клієнта отримати політичний притулок у Франції не пов’язано з питаннями безпеки.

    Про це повідомляє «Интерфакс».

    «Тут (в Росії, - ред) він все-таки знаходиться в безпечному положенні, але Едвард людина смілива, рішуча, тому, якщо він порушує питання про можливе отримання посвідки на проживання в інших країнах, то чом би й ні? Але, з іншого боку, жодна держава не буде займатися питаннями його безпеки», - заявив Кучерена.

    Нагадаємо, Едвард Сноуден заявив, що запросив отримання політичного притулку у Франції.

    Як відомо, у 2013 році колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив журналістам The Washington Post і The Guardian інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. 

    Після цього Сноуден отримав політичний притулок в Росії.

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