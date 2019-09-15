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    У світі

    Сноуден попросив Макрона надати йому притулок у Франції

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    Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден&nbsp; - Сноуден попросив Макрона надати йому притулок у Франції
    Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден 

    Ексспівробітник ЦРУ сподівається отримати притулок у Франції

    Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден заявив, що хоче отримати притулок у Франції.

    Про це повідомляє «Риа Новости».

    За словами Сноудена, він просив притулок у Франції ще у 2013 році і хотів би, що глава Франції Еммануель Макрон його надав.

    «Звісно, я дуже б хотів, щоб місьє Макрон надав мені право на притулок», - сказав Сноуден.

    При цьому він зазначив, надання йому притулку «не є атакою на Сполучені Штати Америки»

    Як відомо, у 2013 році колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив журналістам The Washington Post і The Guardian інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. 

    Після цього Сноуден отримав політичний притулок в Росії.

    політичний притулок Росія США Франція ЦРУ Едвард Сноуден Еммануель Макрон
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