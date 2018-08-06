Агенти ФБР затримали у США чотирьох росіян
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Розсилка
Росіян затримали за підозрою у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства
У США агенти ФБР затримали чотирьох громадян Росії, яких підозрюють у відмиванні грошей з метою шахрайства.
Про це йдеться в повідомленні консульства Росії в Нью-Йорку на своїй сторінці в Twitter.
«У період з 1 по 3 серпня 2018 р. нью-йоркським відділенням Федерального бюро розслідувань США було затримано четверо громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства», – йдеться у повідомленні.
У російському консульстві додали, що одного затримали в Бостоні й етапували до Нью-Йорка. Двоє знаходяться в Лос-Анджелесі, місцезнаходження четвертого поки невідоме.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що з’являється все більше доказів незаконного, за його словами, стеження ФБР за його виборчою кампанією.