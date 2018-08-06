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    У світі

    Агенти ФБР затримали у США чотирьох росіян

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    Співробітники ФБР - Агенти ФБР затримали у США чотирьох росіян
    Співробітники ФБР

    Росіян затримали за підозрою у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства

    У США агенти ФБР затримали чотирьох громадян Росії, яких підозрюють у відмиванні грошей з метою шахрайства.

    Про це йдеться в повідомленні консульства Росії в Нью-Йорку на своїй сторінці в Twitter.

    «У період з 1 по 3 серпня 2018 р. нью-йоркським відділенням Федерального бюро розслідувань США було затримано четверо громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства», – йдеться у повідомленні.

    У російському консульстві додали, що одного затримали в Бостоні й етапували до Нью-Йорка. Двоє знаходяться в Лос-Анджелесі, місцезнаходження четвертого поки невідоме.

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що з’являється все більше доказів незаконного, за його словами, стеження ФБР за його виборчою кампанією.

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