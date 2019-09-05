Активіста, який носив передачі українським морякам, можуть ув'язнити в РФ на чотири роки



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Костянтин Котов неодноразово виходив з одиночними пікетами на підтримку українських політв'язнів

Слідство у справі активіста Котова завершилося в рекордні терміни – всього через день після висунення звинувачення

У Росії прокуратура запросила чотири роки і шість місяців колонії загального режиму для громадського активіста Костянтина Котова, якого обвинувачують за «дадінською» статтею – ст. 212.1 (неодноразове порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу тощо.) Кримінального кодексу Росії.

Про це повідомила адвокат Котова Марія Ейсмонт.

Костянтин Котов – програміст і громадський активіст. Він став першим обвинувачуваним за так званою дадінською статтею, якого відправили під арешт під час слідства. Приводом для кримінальної справи проти Котова стали три адміністративні протоколи – за публікацію у фейсбуці із закликом на неузгоджену акцію, а також за участь у неузгоджених ходах.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Костянтина Котова політичним в’язнем.

Слідство у справі Котова завершилося в рекордні терміни – всього через день після висунення звинувачення. Всього воно тривало два з половиною дні. 12 серпня Котова затримали, а вже 15-го слідство завершилося. 14 серпня суд відправив Котова в СІЗО.

Стаття про неодноразове порушення правил проведення мітингу отримала неофіційну назву «дадінської» за іменем опозиційного активіста Ільдара Дадіна. У 2015 році його засудили до трьох років позбавлення волі. У лютому 2017 року, після того як Конституційний суд Росії уточнив тлумачення статті, вирок Дадіну скасував Верховний суд за відсутністю складу злочину.

Варто зазначити, що Костянтин Котов неодноразово виходив з одиночними пікетами на підтримку українських політв'язнів, виступав проти анексії Криму Росією, займався організацією передачі продуктів захопленим українським морякам в СІЗО Москви.

Джерело: Крим.Реалії