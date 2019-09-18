Активісти закликають Конгрес США прийняти закон по Гонконгу



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Протести у Гонконгу Фото: AFP

В Конгресі США зареєстровано дві законодавчі ініціативи щодо протидії порушень прав людини під час протестів в Гонконгу

Учасники руху протестів в Гонконгу закликали американських законодавців прийняти закон, який протидіятиме порушенню прав людини в цьому спеціальному адміністративному районі КНР.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

До цього представників Конгресу США закликав співак і активіст Деніс Хо, який виступив перед членами Комісії Конгресу щодо КНР.

Зі свого боку активіст Джошуа Вонг, який був одним із лідерів протестів 2014 року в Гонконгу, закликав американських законодавців і до економічних кроків у відповідь на придушення протестів. Мова йде про спеціальний торговий статус, який Гонконг має із США, котрий використовується КНР.

На даний момент в Конгресі зареєстровано дві законодавчі ініціативи, які в тому числі пропонують запроваджувати санкції щодо тих китайських урядовців, які причетні до переслідування протестувальників в Гонконгу. Проте поки що американські законодавці вирішили зосередитися на проведенні низки слухань щодо ситуації в Гонконгу, де тривають найбільші протести із часу переходу міста під контроль КНР в 1997 році.

Нагадаємо, у Гонконгу десятки тисяч людей вийшли на протести у неділю, 15 вересня, попри заборону влади проводити демонстрації. Під час акції сталися заворушення.

Як відомо, протести у Гонконгу, на які виходили сотні тисяч людей, тривають уже кілька місяців. Місцеві мешканці виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади.