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    У світі

    Протести у Гонконзі: поліція застосувала газ і водяні гармати

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    Протести у Гонконзі: поліція застосувала газ і водяні гармати

    Представники сил безпеки застосували проти мітингувальників сльозогінний газ та водомети з водою синього кольору

    У Гонконзі десятки тисяч людей вийшли на протести у неділю, 15 вересня, попри заборону влади проводити демонстрації. Під час акції сталися заворушення.

    Про це повідомляє DW.

    «Під час демонстрації стались заворушення: деякі з протестувальників намагалися потрапити в урядові будівлі, інші кидали у правоохоронців «коктейлі Молотова» та каміння. У відповідь представники сил безпеки застосували проти мітингувальників сльозогінний газ та водомети з водою синього кольору», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що синьою водою, ймовірно, правоохоронці хотіли позначити протестувальників.

    За інформацією ЗМІ, деякі протестувальники будували на вулицях барикади, здійснювали підпали й громили станції метрополітену. При появі правоохоронців вони розбігалися та згодом збиралися в інших місцях. Місцеві телеканали показали, як демонстранти зірвали та спалили китайський прапор і банер, присвячений 70-ій річниці заснування КНР.

    Крім того, у неділю група демонстрантів зібралась біля консульства Великої Британії в Гонконгу, вимагаючи від Лондона посилення тиску на Пекін та активізації дій для захисту своїх колишніх підданих. Сотні демонстрантів співали гімн королівства «Боже, бережи королеву» та розмахували британськими прапорами.

    Як відомо, протести у Гонконгу, на які виходили сотні тисяч людей, тривають уже кілька місяців. Мешканці виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади.

    Як повідомлялося, 1 вересня протестувальники у Гонконзі просили надати їм повне громадянство Великої Британії, а 8 березня, біля генерального консульства Сполучених Штатів Америки, демонстранти звернулися за допомогою до президента США Дональда Трампа.

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