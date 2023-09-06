Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Акули напали на катамаран із росіянами в Тихому океані

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Акули напали на катамаран із росіянами в Тихому океані
Команда має намір продовжити експедицію, але поки що незрозуміло, на чому
фото: Telegram-канал Shot

Це був вже другий катамаран, який потопили члени експедиції 

Акули атакували катамаран навколосвітньої експедиції у Тихому океані з росіянами на борту, внаслідок чого судно затонуло. Подробиці опублікував Telegram-канал «Shot».

Повідомляється, що на борту Russian Ocean Way перебували троє людей: члени Томського відділення Російського географічного товариства Євген Ковалевський та Станіслав Березкін, а також француз Вінсент Етьєн.

Акули атакували катер двічі. 4 вересня вони пошкодили лівий балон, після чого мандрівники близько доби пливли в аварійному стані. У ніч проти середи, 6 вересня, за 410 миль до Австралії акули знову напали на судно і розірвали правий балон, внаслідок чого катер почав тонути.

Екіпаж подав сигнал SOS, причому мандрівники були вже у воді. До їхнього порятунку підключилися Посольство Росії в Австралії та берегові служби – через 45 хвилин панамський суховантаж врятував екіпаж катамарана, але останній затонув в океані.

Врятована команда перебуває на рятувальному кораблі досі – вона має намір продовжити експедицію, але поки що незрозуміло, на чому.

6 фото
На весь екран

Варто зазначити, що експедиція стартувала в Петербурзі ще 2021 року. 16 березня цього року мандрівники потрапили у шторм, тоді їх також врятував суховантаж під панамським прапором, а катамаран затонув.

Нагадаємо, в червні акула напала на російського туриста на березі популярної у відпочивальників Хургади в Єгипті. Інцидент стався приблизно за тридцять метрів від берега. Ще одній туристці вдалося врятуватися та вчасно вибратися з води. Останні пару днів туристи помічали плавці неподалік берегової лінії – проте співробітники готелю переконували всіх, що плавають дельфіни.

Теги: росіяни шторм Станіслав Березкін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
Акули напали на катамаран із росіянами в Тихому океані
Акули напали на катамаран із росіянами в Тихому океані
Російські пенсіонери благають Латвію не відправляти їх назад до Путіна
Російські пенсіонери благають Латвію не відправляти їх назад до Путіна
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
Зливи й раптові повені накрили Туреччину: є загиблі та зниклі безвісти (відео)
Зливи й раптові повені накрили Туреччину: є загиблі та зниклі безвісти (відео)
США запустять міжконтинентальну балістичну ракету
США запустять міжконтинентальну балістичну ракету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Ексдиректор ЦРУ про ситуацію на фронті: Не бачив нічого подібного з часів Другої світової
73K
Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії
45K
У Києві прогриміли вибухи
25K
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)
16K
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8195
Нардеп В’ятрович висловився за знищення монумента «Батьківщини-Матері»

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту