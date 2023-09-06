Акули напали на катамаран із росіянами в Тихому океані

Команда має намір продовжити експедицію, але поки що незрозуміло, на чому

Це був вже другий катамаран, який потопили члени експедиції

Акули атакували катамаран навколосвітньої експедиції у Тихому океані з росіянами на борту, внаслідок чого судно затонуло. Подробиці опублікував Telegram-канал «Shot».

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Повідомляється, що на борту Russian Ocean Way перебували троє людей: члени Томського відділення Російського географічного товариства Євген Ковалевський та Станіслав Березкін, а також француз Вінсент Етьєн.

Акули атакували катер двічі. 4 вересня вони пошкодили лівий балон, після чого мандрівники близько доби пливли в аварійному стані. У ніч проти середи, 6 вересня, за 410 миль до Австралії акули знову напали на судно і розірвали правий балон, внаслідок чого катер почав тонути.

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Екіпаж подав сигнал SOS, причому мандрівники були вже у воді. До їхнього порятунку підключилися Посольство Росії в Австралії та берегові служби – через 45 хвилин панамський суховантаж врятував екіпаж катамарана, але останній затонув в океані.

Врятована команда перебуває на рятувальному кораблі досі – вона має намір продовжити експедицію, але поки що незрозуміло, на чому.

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Варто зазначити, що експедиція стартувала в Петербурзі ще 2021 року. 16 березня цього року мандрівники потрапили у шторм, тоді їх також врятував суховантаж під панамським прапором, а катамаран затонув.

Нагадаємо, в червні акула напала на російського туриста на березі популярної у відпочивальників Хургади в Єгипті. Інцидент стався приблизно за тридцять метрів від берега. Ще одній туристці вдалося врятуватися та вчасно вибратися з води. Останні пару днів туристи помічали плавці неподалік берегової лінії – проте співробітники готелю переконували всіх, що плавають дельфіни.