Акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу

Як зазначають ЗМІ, трагедія сталася біля пляжу одного з готелів

Акула напала на російського туриста на березі популярної у відпочивальників Хургади в Єгипті. Інцидент стався приблизно за тридцять метрів від берега. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як зазначають ЗМІ, трагедія сталася біля пляжу одного з готелів. Дівчина змогла врятуватися, на відміну її супутника.

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Останні пару днів туристи помічали плавці неподалік берегової лінії – проте співробітники готелю переконували всіх, що плавають дельфіни.

Судячи з ролика, напад виявився несподіваним – у воді можна помітити кілька людей, які намагаються врятуватися і якнайшвидше виплисти до берега. Згодом стало відомо, що загиблим виявився 23-річний Володимир Попов із Архангельської області.

Нагадаємо, починаючи з наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Європейським Союзом, повинні будуть сплачувати обов’язковий збір на в’їзд за програмою ETIAS (системою авторизації в’їзду до Європи – «Главком»).

ETIAS – це спеціальний дозвіл на в’їзд до країн ЄС, який прив’язується до паспорта мандрівника. Він дійсний упродовж трьох років, тобто не потрібно сплачувати збір щоразу, коли ви збираєтеся до Європи. Втім, якщо термін дії закордонного паспорта спливе раніше, дозвіл автоматично скасовується. Після оформлення нового проїзного документа ETIAS потрібно буде поновити.

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Вартість оформлення дозволу становить 7 євро з однієї людини. Отримати його необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким ви плануєте скористатися.

До слова, влада Балі планує запровадити квоту для іноземних туристів. Губернатор острова Балі Ваян Костер закликав запровадити обмеження на в'їзд на 100 років.