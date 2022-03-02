Американська розвідка назвала найголовніше завдання: оцінити психічний стан Путіна

Розвідка США: поведінка Путіна стала «дуже тривожною і непередбачуваною» за останні два дні

Американська розвідка назвала оцінку душевного стану президента Росії Володимира Путіна першочерговим завданням, намагаючись з'ясувати, як його стан впливає на продовження війни в Україні. Про це інформує CNN.

За словами експертів, поведінка Путіна стає дедалі більш непостійною та ірраціональною. Після того, як він розпочав вторгнення Росії до України, високопоставлені посадовці США попросили розвідувальні служби зібрати будь-яку нову інформацію про те, як живе лідер країни-агресорки і як на його мислення вплинула несподівано єдина і жорстка відповідь з боку європейських сусідів.

Згідно з копією, отриманою CNN, в одному зі звітів розвідки, поведінка Путіна стала «дуже тривожною і непередбачуваною» лише за останні два дні. Начебто він був вкрай обурений з приводу західних санкцій, введених у відповідь на його напад на Україну.

Розмови щодо неадекватності Путіна почалися після того, як він виступив з промовою, викладаючи викривлену історію, яка нібито виправдовувала його війну в Україні. Сенатор Марко Рубіо, республіканець від Флориди, написав у Твіттері, що Путін «завжди був вбивцею, але зараз його проблема інша і більша», натякаючи на психічний стан. Проте детально коментувати це питання сенатор не став.

Відеозаписи, на яких президент Росії сидить за десятки метрів від своїх старших військових радників чи іноземних гостей під час зустрічей можуть або підкреслили образ ізольованого лідера, який діє за параноєю.