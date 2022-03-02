Закрите небо, війна олігархам та рублю. Які санкції проти РФ оголосив Байден (відео)

«Ми відсікаємо найбільші російські банки від міжнародної фінансової системи»

Перші дванадцять хвилин промови американського президента «Про стан держави» були присвячені війні, яку Росія розв’язала проти України. Найважливішою стала заява Байдена про те, що США приєднуються до союзників у закритті американського повітряного простору для усіх російських рейсів з метою подальшої ізоляції російського режиму та тиску на російську економіку, пише Голос Америки.

«Разом із нашими союзниками ми застосовуємо потужні економічні санкції. Ми відсікаємо найбільші російські банки від міжнародної фінансової системи. Оскільки ми не дозволяємо центральному банку Росії захищати російський рубль, це робить «військовий фонд» Путіна вартістю 630 мільярдів доларів нікчемним. Ми перекриваємо доступ Росії до технологій, які підірвуть її економічну силу та послаблять її армію на наступні роки», – заявив президент.

Джо Байден особисто звернувся й до російських олігархів, які підтримують неспровоковану війну, яку Путін розв’язав проти України.

«Сьогодні ввечері я звертаюся до російських олігархів і корумпованих лідерів, які вкрали мільярди доларів з цього насильницького режиму – цього більше не буде. Міністерство юстиції США збирає спеціальну робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів. Ми приєднуємося до наших європейських союзників, щоб знайти та заарештувати ваші яхти, розкішні апартаменти, ваші приватні літаки».

У той же час, аби пом’якшити наслідки цих заходів для американських громадян, президент оголосив, що США, у співпраці із 30 іншими країнами випустять на ринок 60 мільйонів барелів нафти із запасів, що має стримати зростання світових цін на нафту.

«Америка очолить ці зусилля, випустивши 30 мільйонів барелів із нашого власного стратегічного нафтового резерву. І ми готові зробити більше, якщо буде потрібно, об’єднавшись із нашими союзниками», – сказав він.

Також Байден наголосив про збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

«Разом із нашими союзниками ми надаємо підтримку українцям у їхній боротьбі за свободу: військову допомогу, економічну допомогу, гуманітарну допомогу. Ми надаємо більше мільярда доларів прямої допомоги Україні, і ми продовжимо допомагати українському народу, який захищає свою країну, і ми допоможемо полегшити їхні страждання», – пообіцяв президент.

Ще на початку промови Байден підкреслив, що війна Путіна була спланованою, а дипломатичні переговори – нещирими.

«Війна Путіна була навмисною і неспровокованою. Він відкидав зусилля в дипломатії. Він думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді».

Президент США заявив, що Путін прорахувався, намагаючись роз’єднати світ, та висловив захоплення мужністю українського народу.

«Шість днів тому російський президент Володимир Путін спробував похитнути основи вільного світу. Він думав, що світ буде прогинатися під його тиском. Але він сильно прорахувався. Він думав, що може увірватись в Україну і світ перевернеться. Натомість, він наштовхнувся на стіну сили, якої ніколи не очікував і не уявляв. Він зустрів український народ. Від президента Зеленського і до кожного українця – своєю безстрашністю, своєю мужністю, рішучістю вони надихають світ. Громадяни, які блокують своїм тілом танки. Усі, від студентів до пенсіонерів та викладачів перетворились на солдатів, які захищають рідну землю».

У той же час президент підкреслив, що США не будуть вступати у прямий військовий конфлікт із Росією в Україні і збройні сили США йдуть до Європи, щоб захистити союзників у випадку, якщо Путін продовжуватимемо рух на Захід.

«Як я чітко сказав, Сполучені Штати та наші союзники будуть захищати кожен дюйм території країн НАТО з повною силою нашої колективної сили. Українці відбиваються з чистою мужністю. Але наступні кілька днів, тижні, місяці будуть важкими для них. Путін розв'язав насильство і хаос. Але хоча він може досягти успіху на полі бою, він буде платити високу ціну в довгостроковій перспективі», – заявив Байден.

Із промовою у відповідь від республіканців виступила губернаторка штату Айова Кім Рейнолдс, яка висловила підтримку України, але поклала частину провини за початок російської агресії на Адміністрацію Байдена.

«Усі американці мають бути єдиними в солідарності з хоробрим народом України, який мужньо захищає свою країну від тиранії Путіна, борючись за свою свободу. Але ми не повинні ігнорувати, що трапилося напередодні вторгнення Путіна, – скасування санкцій щодо російських трубопроводів одночасно із ліквідацією вітчизняного виробництва».

Після цього пролунали гучні оплески, а перша леді Джилл Байден обійняла пані посла України в США Оксану Маркарову.

«Ми, Сполучені Штати Америки, підтримуємо український народ[…] Це справжнє випробування. І це потребує часу. Тож продовжуймо черпати натхнення із залізної волі українського народу», — наголосив президент США.

Промова президента США Джо Байдена «Про стан держави». Наживо з перекладом українською:

2 березня – сьома доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Звичайні українці та ЗСУ продовжують оборонятися, обстріл українських міст не припиняється. Водночас зростає міжнародна підтримка – країни Заходу все більше посилюють санкції проти Росії. Євросоюз уперше в історії постачатиме в Україну бойову авіацію.

24 лютого Джо Байден одним із перших світових лідерів засудив вторгнення РФ до України, назвавши його «неспровокованим та невиправданим». Того ж дня він оголосив санкції проти найбільших російських банків та про обмеження її високотехнологічного імпорту.

26 лютого глава Білого дому підписав меморандум про негайне виділення Україні $600 мільйонів. Окрім цього, Байден заявив, що США та союзники закривають повітряний простір для всіх російських літаків.

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Джерело: Голос Америки