«Відправ Путіна на Юпітер». Мінцифри запустило портал зі збору коштів, щоб відновити Україну

В Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Рахунок належить Державному підприємству «ДІЯ», а кошти будуть спрямовані на армію

Міністерство цифрової трансформації запустило портал зі збору коштів, щоб відновити Україну – «Відправ Путіна на Юпітер».

Як повідомляє урядовий портал, усі охочі можуть пожертвувати 99 грн або 2,99$ на порталі https://putler.io/

Рахунок належить Державному підприємству «ДІЯ», а кошти будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри.

Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім дозволив поліції відбирати автомобілі у п'яних водіїв. Транспорт передаватимуть українській армії.

«У нас не вистачає машин, військових, для пересування, для мобільності. Підприємства і автосалони вже все віддали», – сказав глав адміністрації.