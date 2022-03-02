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    «Відправ Путіна на Юпітер». Мінцифри запустило портал зі збору коштів, щоб відновити Україну

    В Україні триває сьомий день війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - «Відправ Путіна на Юпітер». Мінцифри запустило портал зі збору коштів, щоб відновити Україну
    В Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.
    скріншот з сайту

    Рахунок належить Державному підприємству «ДІЯ», а кошти будуть спрямовані на армію

    Міністерство цифрової трансформації запустило портал зі збору коштів, щоб відновити Україну – «Відправ Путіна на Юпітер».

    Як повідомляє урядовий портал, усі охочі можуть пожертвувати 99 грн або 2,99$ на порталі https://putler.io/

    Рахунок належить Державному підприємству «ДІЯ», а кошти будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри.

    Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім дозволив поліції відбирати автомобілі у п'яних водіїв. Транспорт передаватимуть українській армії.

    «У нас не вистачає машин, військових, для пересування, для мобільності. Підприємства і автосалони вже все віддали», – сказав глав адміністрації.

    Теги: армія війна Путін транспорт #stoprussia
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    «Відправ Путіна на Юпітер». Мінцифри запустило портал зі збору коштів, щоб відновити Україну