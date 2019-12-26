Американський штат Ілінойс легалізував вживання марихуани



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Передбачається, що легалізація марихуани принесе 57 мільйонів доларів податкових надходжень Ілінойсу за 2020 фінансовий рік

Ілінойс приєднається ще до десяти штатів США, де дозволено рекреаційне вживання марихуани

Влада американського штату Ілінойс дозволила рекреаційне вживання марихуани з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що американці віком від 21 року включно зможуть законно купувати до 30 грамів квітки марихуани, до 5 грамів концентрату або до пів кілограма продуктів, що використовують активну речовину марихуани — приміром, їстівні продукти.

Продажі таких товарів здійснюватимуть продавці з відповідною ліцензією. З нагоди першого дня легалізації марихуани в Ілінойсі вони обіцяють знижки й промоакції.

Ілінойс приєднається ще до десяти штатів США, де дозволено рекреаційне вживання марихуани. У 2014 році там дозволили використання медичної марихуани.

Передбачається, що легалізація марихуани принесе 57 мільйонів доларів податкових надходжень Ілінойсу за 2020 фінансовий рік.

Рекреаційне вживання — періодичне нерегулярне вживання, не пов’язане з медичними цілями, для власного задоволення, тобто особисте користування.

Раніше у штаті Нью-Йорк декриміналізували зберігання марихуани у невеликій кількості для особистого користування