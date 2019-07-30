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    У Нью-Йорку декриміналізували вживання марихуани

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    У Нью-Йорку декриміналізували вживання марихуани

    Зберігання канабісу до 60 грам тепер не вважається злочином

    У штаті Нью-Йорк декриміналізували зберігання марихуани у невеликій кількості для особистого користування.
    Відповідний законопроект підписав губернатор штату Ендрю Куомо.

    Про це передає  The Hill.

    Згідно з документом, який набере чинність через 30 днів, зберігання невеликої кількості марихуани прирівнюється за розміром штрафу до порушення правил дорожнього руху: якщо у людини знайшли до однієї унції (близько 28 грамів), то штраф складає 50 доларів, якщо від однієї до двох унцій — 200 доларів.

    Також закон передбачає зняття судимості та скасування кримінальної відповідальності для тих, хто був засуджений за зберігання марихуани. Таких людей у штаті приблизно 200 тисяч.

    Куомо заявив, що від попереднього закону щодо марихуани «непропорційно страждали» представники небілого населення.

    У США вже 26 штатів, включаючи Вашингтон, легалізували марихуану. А в Вермонті і окрузі Колумбія марихуана легалізована, але не дозволена її продаж в рекреаційних цілях.

    Нагадаємо, 15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.

    Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприяти легалізації медичного канабісу.

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