У Нью-Йорку декриміналізували вживання марихуани



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Зберігання канабісу до 60 грам тепер не вважається злочином

У штаті Нью-Йорк декриміналізували зберігання марихуани у невеликій кількості для особистого користування.

Відповідний законопроект підписав губернатор штату Ендрю Куомо.

Про це передає The Hill.

Згідно з документом, який набере чинність через 30 днів, зберігання невеликої кількості марихуани прирівнюється за розміром штрафу до порушення правил дорожнього руху: якщо у людини знайшли до однієї унції (близько 28 грамів), то штраф складає 50 доларів, якщо від однієї до двох унцій — 200 доларів.

Також закон передбачає зняття судимості та скасування кримінальної відповідальності для тих, хто був засуджений за зберігання марихуани. Таких людей у штаті приблизно 200 тисяч.

Куомо заявив, що від попереднього закону щодо марихуани «непропорційно страждали» представники небілого населення.

У США вже 26 штатів, включаючи Вашингтон, легалізували марихуану. А в Вермонті і окрузі Колумбія марихуана легалізована, але не дозволена її продаж в рекреаційних цілях.

Нагадаємо, 15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприяти легалізації медичного канабісу.

