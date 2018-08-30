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    У світі

    Армія Асада готує наступ на сирійську провінцію Ідліб

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    Сирійські урядові війська - Армія Асада готує наступ на сирійську провінцію Ідліб
    Сирійські урядові війська

    Перший етап операції передбачає наступ на південні і західні райони провінції Ідліб

    Сирійські урядові війська готують наступ на останній анклав повстанців - провінцію Ідліб і прилеглі райони.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Дамаску.

    За словами співрозмовника агентства, перший етап операції передбачає наступ на південні і західні райони повстанської території, але не на місто Ідліб.

    Зокрема, армія Сирії має намір насамперед взяти під контроль місто Джіср-еш-Шугуров, долину Аль-Габ на заході, а також міста Аль-латам, Хан Шейхун і Мааррет-ен-Нууман на півдні підконтрольних повстанцям територій.

    Джерело зазначило, що захоплення цих районів дозволить Асаду відновити контроль над автомагістралями, які ведуть від Алеппо до Хами і Латакії, двома найбільш важливими шляхами у Сирії.

    Армія і її союзники також мають намір зміцнити західні кордони Алеппо в очікуванні контрудару з боку повстанців, сказало джерело.

    За його словами, Дамаск веде переговори про наступ з Росією, Туреччиною, а також з Іраном.

    Раніше повідомлялося, що США готові завдати удару по Сирії в разі застосування армією Асада хімзброї.

    Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео та глава МЗС Росії Сергій Лавров поговорили про «складнощі у Сирії та серйозні занепокоєння США стосовно можливих військових дій у Ідлібі».

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