Армія Асада готує наступ на сирійську провінцію Ідліб



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Сирійські урядові війська

Перший етап операції передбачає наступ на південні і західні райони провінції Ідліб

Сирійські урядові війська готують наступ на останній анклав повстанців - провінцію Ідліб і прилеглі райони.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Дамаску.

За словами співрозмовника агентства, перший етап операції передбачає наступ на південні і західні райони повстанської території, але не на місто Ідліб.

Зокрема, армія Сирії має намір насамперед взяти під контроль місто Джіср-еш-Шугуров, долину Аль-Габ на заході, а також міста Аль-латам, Хан Шейхун і Мааррет-ен-Нууман на півдні підконтрольних повстанцям територій.

Джерело зазначило, що захоплення цих районів дозволить Асаду відновити контроль над автомагістралями, які ведуть від Алеппо до Хами і Латакії, двома найбільш важливими шляхами у Сирії.

Армія і її союзники також мають намір зміцнити західні кордони Алеппо в очікуванні контрудару з боку повстанців, сказало джерело.

За його словами, Дамаск веде переговори про наступ з Росією, Туреччиною, а також з Іраном.

Раніше повідомлялося, що США готові завдати удару по Сирії в разі застосування армією Асада хімзброї.

Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео та глава МЗС Росії Сергій Лавров поговорили про «складнощі у Сирії та серйозні занепокоєння США стосовно можливих військових дій у Ідлібі».