Атака смертника в Афганістані: загинули військові НАТО
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Розсилка
Поліція Афганістану
Напад стався під час патрулювання
Унаслідок атаки терориста-смертника на сході Афганістану 5 серпня загинули троє військових, членів місії НАТО «Рішуча підтримка», ще один члена місії дістав поранення. Також поранено двох афганських військових.
Про це йдеться у повідомленні на сайті місії.
Напад стався у той час, коли члени місії здійснювали патрулювання.
Нагадаємо, напередодні в Афганістані смертник підірвався у мечеті: загинули 39 людей.
Джерело: Громадське