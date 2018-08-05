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    У світі

    Атака смертника в Афганістані: загинули військові НАТО

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    Поліція Афганістану - Атака смертника в Афганістані: загинули військові НАТО
    Поліція Афганістану

    Напад стався під час патрулювання

    Унаслідок атаки терориста-смертника на сході Афганістану 5 серпня загинули троє військових, членів місії НАТО «Рішуча підтримка», ще один члена місії дістав поранення. Також поранено двох афганських військових.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті місії.

    Напад стався у той час, коли члени місії здійснювали патрулювання.

    Нагадаємо, напередодні в Афганістані смертник підірвався у мечеті: загинули 39 людей.

    Джерело: Громадське

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