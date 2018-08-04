В Афганістані смертник підірвався у мечеті: загинули 39 людей



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Обличчя нападників закривала тканина

Кількість жертв унаслідок атаки смертника на шиїтську мечеть у місті Гардез на сході Афганістану, зросла до 39, ще 80 людей постраждали. Про це повідомляє Reuters.

Серед постраждалих щонайменше 20 дітей.

Зазначається, що на момент атаки всередині будівлі перебували не менше 600 людей.

Високопоставлений афганський чиновник розповів, що два терористи-смертники відкрили вогонь по присутніх, а потім один з них підірвав себе. Охоронці мечеті застрелили другого бойовика.

За словами очевидця обличчя нападників закривала тканина.

3 серпня у мечеті афганського міста Гардез стався вибух, повідомлялося про щонайменше 25 загиблих.

Раніше в результаті нападу бойовиків на будівлю афганського уряду в Джелалабаді загинуло щонайменше 15 осіб.

Міністерство закордонних справ України (МЗС) рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Ісламської Республіки Афганістан (ІРА) у зв'язку із високим рівнем терористичної загрози.

Джерело: Громадське