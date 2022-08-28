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Без бляхи: В Росії діти можуть залишитись без харчування

glavcom.ua
Без бляхи: В Росії діти можуть залишитись без харчування
В Росії не можуть виготовляти консерви через брак бляхи
Фото з відкритих джерел

Через дефіцит бляхи в Росії не зможуть виготовляти дитяче харчування

Депутат Держдуми від Курганської області Сергій Лісовський заявив про необхідність збільшити державну підтримку виробництва у Росії жерсті. Відповідне звернення він направив міністру промисловості та торгівлі Денису Мантурову, повідомляєють російські ЗМІ.

Лісовський зазначив, що до 2022 року для виробництва дитячого харчування в баночках у РФ застосовувалися кришки від закордонних виробників, проте п'ятий пакет санкцій ЄС обмежив постачання в країну жерстяних виробів.

Крім того, депутат запропонував розвивати нові канали закупівель у закордонних виробників. Пропозиція стосується держав, які не визнані Росією недружніми, уточнив він.

Інакше, якщо альтернативи не буде знайдено, виникає ризик зупинення частини російських заводів, які виробляють дитяче харчування, зазначив Лісовський. Він пояснив це тим, що виробництво так званої білої жерсті в РФ не налагоджено.

Про те, що в Росії перестало вистачати білої жерсті, яка є зокрема сировиною для виробництва консервних банок, у травні повідомили представники Росриболовства. Асоціація звернула увагу, що метал зазвичай закуповували в Європі, Японії та Китаї, але на тлі порушення логістики, санкцій та нових економічних реалій імпорт став можливим лише з КНР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни залишаться навіть без консервів.

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