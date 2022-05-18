Росіяни залишаться навіть без консервів

Російська рибна промисловість може залишитися без бляшанок, в які упаковуються консерви

Санкції Заходу вдарили по російській переробній промисловості

Російська економіка зіткнулася із нестачею білої жерсті для виробництва бляшанок для консервів. Про це дізналося російське видання «Известия».

Про проблеми із матеріалами для консервних бляшанок заявило Росрибальство. Рибалки поскаржилися уряду, що ціна на білу жерсть, з якої виготовляють консервні бляшанки, суттєво виросла через нестачу сировини.

Сировина ж зникла через запроваджені проти російської економіки санкції. Зараз Росія може отримувати напівфабрикати для виготовлення бляшанок тільки із Китаю, тоді як до початку війни в Україні росіяни закупляли білу жерсть і у німецьких виробників.

Президент Всеросійської асоціації рибопромисловців Герман Звєрєв заявив, що великі консервні заводи мають власні потужності з виробництва жерстяних банок, але вони все одно залежні від поставок металу з-за кордону: «На території країни діє кілька підприємств із виробництва білої жерсті для харчової продукції. Але вони можуть не впоратися зі збільшеним обсягом замовлень».

У підсумку, вже у квітні собівартість жерстяної тари виросла на 65-83%, порівняно із відповідним місяцем 2021 року. Через це зросла вартість власне консервів, бо, як зазначили експерти, більшу частину ціни цього товару складає саме бляшанка.

«Рибний союз» визнав, що рибні консерви на російському ринку уже подорожчали на 28%.

Міністерство промисловості та торгівлі заявило, що біла жерсть використовується не тільки для виробництва бляшанок, в які упаковують рибні консерви, а й кришки для пакування продуктів, аерозольну упаковку, балони, сувенірну металеву упаковку тощо.

Нагадаємо, що після запровадження західних санкцій Росія почала відчувати дефіцит багатьох товарів та матеріалів. Так, російські супермаркети та крамниці отримали дозвіл видавати покупцям лише електронні чеки, бо для паперових потрібна спеціальна касова стрічка, з папером для якої у Росії почалися проблеми.