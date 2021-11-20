Білий дім зупинив дію указу щодо обов’язкової вакцинації працівників сфери бізнесу

Білий дім продовжує наполягати на тому, що кампанію з обов’язкової вакцинації слід продовжувати

Рішення президентської адміністрації – виконання вимоги Федерального апеляційного суду П’ятого округу США в Новому Орлеані

В Адміністрації президента США підтвердили, що на вимогу суду тимчасово зупинили дію указу щодо обов'язкової вакцинації чи регулярних тестувань працівників сфери бізнесу, які представляють компанії з понад 100 співробітників. Про це речниця Білого дому Джен Псакі повідомила під час брифінгу.

Рішення президентської адміністрації – виконання вимоги Федерального апеляційного суду П’ятого округу США в Новому Орлеані. При цьому, Білий дім продовжує наполягати на тому, що кампанію з обов’язкової вакцинації слід продовжувати, а тимчасова зупинка – відповідь на вимогу суду.

Рішення суду вимагає від федерального Управління з контролю за охороною праці та здоров’я (OSHA) тимчасово зупинити контроль за виконанням рішення Білого дому. За відповідне рішення проголосувала колегія із трьох суддів.

Зокрема, суддя Курт Енгельхардт назвав політику американського президента «фатально помилковою» та заявив, що його рішення «виходять за рамки повноважень федерального уряду й, можливо, порушують Конституцію США».

До цього в Управлінні зобов’язали приватні компанії, де понад 100 працівників, до 4 січня провести вакцинацію усіх кадрів чи ж регулярно проводити тестування на коронавірус. Після цього відповідне рішення деякі компанії в різних штатах оскаржили й отримали позитивні рішення.

Важливо, що адміністрація президента США Джо Байдена не збирається скасовувати обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для працівників компаній, де працюють понад 100 робітників. Відповідну заяву Білий дім зробив вдруге з початку місяця.

7 листопада стало відомо, що Федеральний апеляційний суд США заблокував указ адміністрації Байдена, згідно з яким працівники американських компаній зі щонайменше 100 співробітниками мають вакцинуватися проти Covid-19 або проходити тестування щотижня. Блокування настало через два дні після того, як адміністрація Байдена оприлюднила указ. Його негайно зустріли судовим позовом від губернаторів-республіканців та решти, що стверджували, що це перевищило юридичні повноваження адміністрації.

Натомість Білий дім з таким формулюванням не погодився.