Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)

Дві нові моделі, за попередніми даними, будуть коштувати 17 і 22 тисячі доларів

Республіка Білорусь у травні 2018 року почне виробництво двох електромобілів. Машини випускатиме компанія Zotye, а місцем складання стане білоруський завод «Юнісон», розташований у Мінській області. Перша модель, сітікар Zotye E200EV, буде комплектуватися асинхронним електромотором потужністю 83 кінських сил і блоком



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Презентація електромобілів вічизняного виробництва у Білорусі

Дві нові моделі, за попередніми даними, будуть коштувати 17 і 22 тисячі доларів

Республіка Білорусь у травні 2018 року почне виробництво двох електромобілів. Машини випускатиме компанія Zotye, а місцем складання стане білоруський завод «Юнісон», розташований у Мінській області.

Перша модель, сітікар Zotye E200EV, буде комплектуватися асинхронним електромотором потужністю 83 кінських сил і блоком акумуляторних батарей, ємність яких становитиме 24,5 кіловат-години. Це дозволить машині проїздити до 220 кілометрів на одній зарядці.

Друга модель, седан Z500EV, машина більш високого класу. Її передбачається оснастити 129-сильним електромотором і акумуляторами, за допомогою яких пробіг передбачається збільшити до 250 кілометрів. Варто підкреслити, що в китайському концерні саме цю модель позиціонують як преміальну, оскільки вона буде оснащуватися шкіряним салоном, великим вертикально орієнтованим екраном інформаційно-розважальної системи.

Про ціни поки нічого невідомо, проте в Zotye припускають, що сітікар обійдеться покупцеві приблизно в 17 тисяч доларів, а седан буде коштувати близько 22 тисяч.

Раніше повідомлялося, що німецький автомобільний концерн Porsche має намір значно збільшити витрати на випуск електромобілів.