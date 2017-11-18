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    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)

    Дві нові моделі, за попередніми даними, будуть коштувати 17 і 22 тисячі доларів
    Республіка Білорусь у травні 2018 року почне виробництво двох електромобілів. Машини  випускатиме компанія Zotye, а місцем складання стане білоруський завод «Юнісон», розташований у Мінській області.   Перша модель, сітікар Zotye E200EV, буде комплектуватися асинхронним електромотором потужністю 83 кінських сил і блоком
    • Сьогодні, 17:23
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    Презентація електромобілів вічизняного виробництва у Білорусі
    Презентація електромобілів вічизняного виробництва у Білорусі

    Дві нові моделі, за попередніми даними, будуть коштувати 17 і 22 тисячі доларів

    Республіка Білорусь у травні 2018 року почне виробництво двох електромобілів. Машини  випускатиме компанія Zotye, а місцем складання стане білоруський завод «Юнісон», розташований у Мінській області.  

    Перша модель, сітікар Zotye E200EV, буде комплектуватися асинхронним електромотором потужністю 83 кінських сил і блоком акумуляторних батарей, ємність яких становитиме 24,5 кіловат-години. Це дозволить машині проїздити до 220 кілометрів на одній зарядці.

    Друга модель, седан Z500EV, машина більш високого класу. Її передбачається оснастити 129-сильним електромотором і акумуляторами, за допомогою яких пробіг передбачається збільшити до 250 кілометрів. Варто підкреслити, що в китайському концерні саме цю модель позиціонують як преміальну, оскільки вона буде оснащуватися шкіряним салоном, великим вертикально орієнтованим екраном інформаційно-розважальної системи.

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    Про ціни поки нічого невідомо, проте в Zotye припускають, що сітікар обійдеться покупцеві приблизно в 17 тисяч доларів, а седан буде коштувати близько 22 тисяч.

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    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
    Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)

    Раніше повідомлялося, що німецький автомобільний концерн Porsche має намір значно збільшити витрати на випуск електромобілів.

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