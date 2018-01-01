Porsche подвоїть витрати на створення електромобілів

В кінці 2019 року Porsche планує випустити електромобіль Mission E

Німецький автомобільний концерн Porsche має намір значно збільшити витрати на випуск електромобілів. У найближчі роки витрати в цій галузі складуть 6 млрд євро замість запланованих трьох млрд євро, повідомив в суботу, 3 лютого, інформагентству dpa керівник Porsche Олівер Блуме. До 2020 року кошти будуть вкладені, зокрема, як в електрифікацію вже



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Porsche Mission E

В кінці 2019 року Porsche планує випустити електромобіль Mission E

Німецький автомобільний концерн Porsche має намір значно збільшити витрати на випуск електромобілів. У найближчі роки витрати в цій галузі складуть 6 млрд євро замість запланованих трьох млрд євро, повідомив в суботу, 3 лютого, інформагентству dpa керівник Porsche Олівер Блуме.

До 2020 року кошти будуть вкладені, зокрема, як в електрифікацію вже існуючих моделей Porsche, так і в створення нових електромобілів, пояснив Блуме. На кінець 2019 року намічений вихід на ринок електричної моделі Mission E. Спочатку планується випускати щорічно 20 тисяч авто на електроприводі, які будуть збиратися в німецькому Цуффенхаузені. Інші електромобілі, за словами Блуме, будуть сходити з конвеєра заводу в Лейпцигу.

Інтерес до Mission E особливо високий у США і ряді інших країн, наприклад, Норвегії, зазначив глава Porsche. За його словами, з Німеччини теж уже надійшло чимало запитів, хоча електромобільна галузь розвивається тут відносно повільно. Процес електрифікації автомобілів прискориться через 3-5 років, вважає Блуме. Разом з тим Porsche не планує відмовлятися від виробництва машин з двигуном внутрішнього згоряння, в тому числі дизельним.

У 2016 році оборот Porsche склав близько 22,3 млрд євро. Дані за 2017 рік, як очікується, будуть опубліковані в березні.

Джерело: Deutsche Welle