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    У світі

    Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус

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    Дані про руйнування, постраждалих і загрози цунамі не надходили - Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус
    Дані про руйнування, постраждалих і загрози цунамі не надходили

    Осередок залягав на глибині 25 км

    Землетрус магнітудою 5,8 стався в понеділок за місцевим часом біля берегів Індонезії.

    Про це повідомила Геологічна служба США.

    За інформацією сейсмологічної служби, епіцентр підземних поштовхів знаходився в акваторії Молуккського моря в 124 км на захід від міста Тернате (близько 102 тис. жителів). Зазначається, що осередок залягав на глибині 25 км.

    Дані про руйнування, постраждалих і загрози цунамі не надходили.

    Нагадаємо, У Каліфорнії було оголошено надзвичайний стан після другого землетрусу, який стався вночі, 6 липня.

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