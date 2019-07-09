Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус



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Дані про руйнування, постраждалих і загрози цунамі не надходили

Осередок залягав на глибині 25 км

Землетрус магнітудою 5,8 стався в понеділок за місцевим часом біля берегів Індонезії.

Про це повідомила Геологічна служба США.

За інформацією сейсмологічної служби, епіцентр підземних поштовхів знаходився в акваторії Молуккського моря в 124 км на захід від міста Тернате (близько 102 тис. жителів). Зазначається, що осередок залягав на глибині 25 км.

Дані про руйнування, постраждалих і загрози цунамі не надходили.

Нагадаємо, У Каліфорнії було оголошено надзвичайний стан після другого землетрусу, який стався вночі, 6 липня.