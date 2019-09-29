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    У світі

    Біля берегів Ємену пропав пором з 55 людьми на борту

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    Біля берегів Ємену пропав пором з 55 людьми на борту

    Пором вийшов з порту Махра в напрямку острова Сокотра.

    Біля східного узбережжя Ємену в Індійському океані пропав пором, на борту якого було приблизно 55 осіб.

    Про це повідомила місцева влада, пише Xinhua.

    Відомо, що пором вийшов з порту Махра в напрямку острова Сокотра.

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    Представник місцевої влади в Сокотрі сказав, що «ми встановили необхідні контакти з коаліцією, очолюваною Саудівською Аравією, після отримання інформації про зниклого порому та проведення пошуково-рятувальної операції».

    Раніше повідомлялося, що в Атлантичному океані через шторм пропала судно Bourbon Rhode з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що судно затонуло.

    До слова, в Індії 12 осіб загинули, 20 зникли безвісти після того, як на річці Годаварі на півдні країни перекинувся туристична човен.

    Нагадаємо, у Будапешті в травні на річці Дунай перекинувся катер з туристами з туристами. На борту катера перебувало 32 пасажири і два члени екіпажу, з них 7 загинули і 20 пропали без вісті. Більшість пасажирів судна - туристи з Південної Кореї.

     

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