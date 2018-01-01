Біля міноборони Греції вибухнула бомба

Як повідомляється, бомба була саморобною

У Греції, в центрі міста Салоніки, біля офісу міністерства оборони сьогодні, 6 лютого, вибухнула саморобна бомба. Вибух стався вранці о 3:30 на вулиці Васілеос Георгіу, біля міністерства оборони, внаслідок чого було пошкоджено фасад будівлі. [READ_MORE] Повідомляється, що на першому поверсі офісу знаходиться відділ інформування