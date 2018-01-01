Біля міноборони Греції вибухнула бомба
- Сьогодні, 11:38
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Фото: ekathimerini.com
Біля міноборони Греції вибухнула саморобна бомба
Як повідомляється, бомба була саморобною
У Греції, в центрі міста Салоніки, біля офісу міністерства оборони сьогодні, 6 лютого, вибухнула саморобна бомба.
Вибух стався вранці о 3:30 на вулиці Васілеос Георгіу, біля міністерства оборони, внаслідок чого було пошкоджено фасад будівлі.
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Повідомляється, що на першому поверсі офісу знаходиться відділ інформування громадян.
Вибух також спричинив пошкодження двох кондиціонерів та вікна.На місце прибули дві пожежні машини, щоб загасити пожежу, викликану саморобною бомбою.
Раніше повідомлялось, що у центрі міста десятки тисяч громадян з усієї країни протестували проти використання назви «Македонія» сусідньою державою.