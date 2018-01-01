В Афінах – дві демонстрації з протилежними вимогами, вже є сутички

Поліція застосувала світлошумові гранати і сльозогінний газ

Поліція Афін застосувала світлошумові гранати і сльозогінний газ, щоб розборонити учасників двох демонстрацій із протилежними гаслами, які проводяться у центрі столиці Греції. Про це повідомляє АР. Зокрема, у центрі міста десятки тисяч громадян з усієї країни протестують проти використання назви «Македонія» сусідньою державою. У



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Участь у демонстрації беруть близько 140 тисяч людей

Поліція застосувала світлошумові гранати і сльозогінний газ

Поліція Афін застосувала світлошумові гранати і сльозогінний газ, щоб розборонити учасників двох демонстрацій із протилежними гаслами, які проводяться у центрі столиці Греції. Про це повідомляє АР.

Зокрема, у центрі міста десятки тисяч громадян з усієї країни протестують проти використання назви «Македонія» сусідньою державою. У багатьох людей у руках прапори із зіркою Вергін, емблемою давньогрецького королівства Македонії. Вони скандують: «Руки геть від Македонії!», «Македонія належить Греції!». Вони вирушили з площі Синтагма до будівлі парламенту. За оцінкою поліції, участь у демонстрації беруть близько 140 тисяч людей. Водночас організатори заявляють про щонайменше 400 тисяч учасників.

Натомість, близько 700 лівих та анархістів організували контр-демонстрацію, закликаючи до балканської єдності.

Між двома акціями стоїть кордон поліції. Якоїсь миті ультраправі намагалися атакувати опонентів, проте поліцейські застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ, щоб змусити їх відступити. Ті у відповідь стали жбурляти каміння у правоохоронців. Крім того, є повідомлення про випадки нападів анархістів на байкерів.

Наразі через акції у центрі Афін перекрито рух транспорту, закриті три ключові станції метро.

Як відомо, Греція має тривалий спір із сусідньою Македонією через її назву. Він виник після того, як Македонія, що десятки років була частиною колишньої Югославії, здобула у 1991 році незалежність.

Греція стверджує, що найменування сусідньої країни означає претензії до назви грецької провінції Македонія, і хоче це змінити. Македонська влада заперечує звинувачення.

Раніше лідери обох країн заявили про досягнуті успіхи у врегулюванні спору, вказавши на те, що будь-яка угода може включати назву «Македонія» з додатком «Верхня», «Нова» або «Північна».

Раніше прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявляв, що нова назва країни буде визначена в результаті референдуму.

Джерело: Укрінформ