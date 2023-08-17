Блінкен поговорив з американцем, якого засуджене у РФ за шпигунство

Це вже другий раз, коли Блінкен спілкується з Віланом, який перебуває під утриманням у Росії вже понад чотири роки

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 16 серпня, провів телефонну розмову з американцем Полом Віланом, який перебуває у далекому таборі в Росії. У цій розмові він заявив Вілану, що США роблять усе можливе, щоб повернути його додому якомога швидше. Про це повідомляє CNN.

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За інформацією джерела CNN, це вже другий раз, коли Блінкен спілкується з Віланом, який перебуває під утриманням у Росії вже понад чотири роки. Перша телефонна розмова між Віланом і Блінкеном відбулася 30 грудня.

Пол Вілан перебуває в ув'язненні в тюремному таборі в Мордовії. Він розповів батькам, що «мав довгу і відверту розмову з Блінкеном», повідомив брат Вілана - Девід в інтерв'ю CNN.

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«Я думаю, що міністр Блінкен, очевидно, надіслав повідомлення, і це повідомлення для Пола та нашої родини, що уряд США продовжує виступати за Пола та його звільнення. Я вважаю, що це також повідомлення для Кремля, що уряд США не опускає руки, і фактично їхня головна особа із зовнішньої політики готова назвати в’язня, що, на мою думку, вражає», – сказав Девід Вілан пізніше в «The Lead» на CNN.

Розмова відбулася в той момент, коли адміністрація Байдена продовжує повторювати Росії серйозну пропозицію щодо звільнення Вілана, яку вони висунули більше восьми місяців тому. Росія не відповіла по суті, повідомили CNN два представники адміністрації.

Попри те, що пропозиція щодо звільнення Вілана залишається актуальною для Сполучених Штатів, пояснив один з високопосадовців адміністрації, відсутність суттєвої відповіді з боку Росії - разом з неправомірним затриманням репортера Wall Street Journal Евана Гершковича на початку цього року - змусила США продовжити зусилля з пошуку іншої пропозиції, яку можна було б покласти на стіл переговорів.

«Якщо ми не зможемо зробити це на основі того, що є в нашому розпорядженні зараз, потрібно буде з'ясувати, що для цього потрібно, щоб ми могли повернути наших людей додому», - сказав чиновник.

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Адміністрація Байдена продовжує шукати пропозиції, які могли б спонукати Росію звільнити обох неправомірно затриманих американців, як повідомляв CNN на початку цього року. США наразі не мають під вартою російських шпигунів високого рівня, кажуть нинішні та колишні чиновники США, що спонукає до необхідності звернутися за допомогою до союзників.

Пола Уілана затримали у Москві співробітники ФСБ у грудні 2018 року. За даними ФСБ, під час затримання у громадянина СДА знайшли USB-носій із секретними даними. 2020 року Пола Уілана засудили до 16 років колонії у справі про шпигунство.

Раніше повідомлялося, що адвокат заарештованого наприкінці грудня 2018 року в Москві колишнього морського піхотинця США Пола Вілана вважає, що його підзахисного ввели в оману.