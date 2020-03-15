Бойовий вертоліт міноборони Росії атакував житлову багатоповерхівку у Читі



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Снаряд пролетів майже півтора кілометра і врізався в стіну житлового будинку Фото Baza

Вибухом було пошкоджено скло, міжповерхове перекриття і балкон

Бойовий вертоліт міністерства оборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі. Ніхто не загинув і не постраждав. Сам будинок пошкоджений, і це навіть якось принизливо, повідомляє видання Baza.

Інцидент стався 14 березня під час розрядження боєкомплекту вертольота Мі-35М на аеродромі «Черьомушки» під Читой. Під час чергової процедури стався збій, і один зі снарядів калібром 23 мм вистрілив.

Він пролетів майже півтора кілометра і врізався в стіну житлового будинку. Місцеві жителі спочатку навіть не зрозуміли, що сталося і поскаржилися в МНС на «гучний хлопок».

Прибулі підрозділи Росгвардії, МНС і група розмінування прочесали околиці, оглянули будинок і виявили пошкодження на рівні третього поверху, – там, куди і потрапив снаряд. Вибухом було пошкоджено скло, міжповерхове перекриття і балкон.

Нагадаємо, російська залізниця з 17 березня припиняє залізничне сполучення з Україною і Молдовою через коронавірус.

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