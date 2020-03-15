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    У світі

    Росія припинила рух потягів в Україну

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    Росія припинила рух потягів в Україну

    Скасування поїздів тимчасове, проте про дату поновлення руху не повідомляється

    Російська залізниця з 17 березня припиняє залізничне сполучення з Україною і Молдовою через коронавірус. Про це повідомляється на сайті компанії.

    Скасування поїздів тимчасове, проте про дату поновлення руху не повідомляється. Пасажирам пообіцяли повернути гроші за квитки.

    Раніше повідомлялося, що Росія з 15 березня тимчасово призупинить пропуск іноземців через російсько-польський і російсько-норвезький сухопутні ділянки кордону. МЗС Росії повинно буде повідомити Польщу і Норвегію про цей вимушений крок, пов’язаний з особливими обставинами.

    Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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