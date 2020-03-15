У держдумі Росії побачили велику користь в епідемії коронавірусу



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На цей час в Росії зареєстрували 59 випадків коронавіруса

Якщо росіяни перестануть виходити з дому через коронавірус, то вони почнуть більше спілкуватися з близькими. Це було б корисно для підвищення народжуваності, вважає заступник голови комітету держдуми з питань сім’ї, жінок і дітей Вторигіна. Про це депутат заявила в розмові з російськім виданням.

«Нехай народжується якомога більше людей, я буду тільки рада. Будемо побільше вдома перебувати. Це було б корисно і для народження дітей, і для виховання тих дітей, які вже є, і для будь-яких особистих стосунків», – сказала вона, підкресливши, що зазвичай у людей не вистачає часу на спілкування з сім’єю.

Раніше в Росії зареєстрували ще 14 випадків коронавіруса – число заражених росіян зросла до 59 осіб. Одужали і виписані два громадянина Китаю, один громадянин Росії.

Як повідомлялося, російська залізниця з 17 березня припиняє залізничне сполучення з Україною і Молдовою через коронавірус. Про це повідомляється на сайті компанії. Скасування поїздів тимчасове, проте про дату поновлення руху не повідомляється.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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