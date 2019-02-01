Болгарія та РФ домовилися побудувати газопровід в обхід України – ЗМІ



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Цей газопровід посилить залежність ЄС від газу РФ, - дипломати ЄС і США

Будівництво газопроводу Болгарією коштуватиме 1,4 млрд євро

Болгарія зобов'язалася побудувати новий газопровід, щоб перекачувати газ РФ із Туреччини до Сербії. Про це повідомляє EUobserver.

«Болгарія зобов'язалася побудувати новий газопровід для перекачування газу РФ з Туреччини до Сербії після того, як три фірми, включно з «Газпромом», болгарським «Булгаргазом» і швейцарською фірмою «МЕТ», уклали контракти на його використання», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проект вартістю 1,4 млрд євро може посилити залежність ЄС від газу та «підірвати українську безпеку», говорять дипломати ЄС і США.