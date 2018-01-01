Бойовики ІДІЛ влаштували два потужні вибухи у Ємені: десятки людей загинули

Головною метою нападу був табір антитерористичних сил у Адемі

У суботу, 24 лютого, в місті Адем у Ємені пролунали два потужних вибухи, внаслідок чого загинули і постраждали десятки людей. Про це повідомляє Reuters. На даний момент точна кількість жертв невідома. Тільки в один із госпіталів міста привезли тіла п’яти загиблих, більшість з яких військовослужбовці, і декількох поранених. Серед



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Ємен, архівне фото

Головною метою нападу був табір антитерористичних сил у Адемі

У суботу, 24 лютого, в місті Адем у Ємені пролунали два потужних вибухи, внаслідок чого загинули і постраждали десятки людей.

Про це повідомляє Reuters.

На даний момент точна кількість жертв невідома. Тільки в один із госпіталів міста привезли тіла п’яти загиблих, більшість з яких військовослужбовці, і декількох поранених. Серед поранених є і цивільні особи.

Місцеві жителі розповіли про два великі вибухи. Зазначається, що головною метою нападу був табір антитерористичних сил, розташований в південно-західній частині міста. Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад.

Цей напад став першим такого роду після того, як близько місяця тому сепаратисти захопили урядовий квартал в Адені.

Нагадаємо, у п’ятницю в столиці Сомалі Могадішо вибухнули два начинених вибухівкою автомобілі. Одразу після вибухів сталася стрілянина. Охорона урядового кварталу відкрила вогонь по нападниках, котрі намагалися вдертися до президентського палацу.

Сочатку повідомлялося про 18 жертв атаки.

Станом на суботу кількість жертв оцінюється від 38 осіб до 45 осіб.