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    У столиці Сомалі прогриміли два вибухи: 18 загиблих та 20 поранених

    Відповідальність за подвійний теракт взяло на себе радикальне ісламістське угруповання «Аш-Шабаб»
    В Сомалі в столиці країни Могадішо у п'ятницю, 23 лютого, прогриміли два вибухи, щонайменше 18 осіб загинули, 20 поранені. Про це повідомляє AP. В правоохоронних органах країни повідомили, що вибухнули начинені вибухівкою автомобілі, один - неподалік від штаб-квартири сомалійських спецслужб, другий - біля головної будівлі парламенту країни. Також
    • Сьогодні, 06:52
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    Подвійний теракт у&nbsp;Могадішо
    Подвійний теракт у Могадішо

    Відповідальність за подвійний теракт взяло на себе радикальне ісламістське угруповання «Аш-Шабаб»

    В Сомалі в столиці країни Могадішо у п'ятницю, 23 лютого, прогриміли два вибухи, щонайменше 18 осіб загинули, 20 поранені.

    Про це повідомляє AP.

    В правоохоронних органах країни повідомили, що вибухнули начинені вибухівкою автомобілі, один - неподалік від штаб-квартири сомалійських спецслужб, другий - біля головної будівлі парламенту країни. Також у районі вибухів чулася стрілянина, охорона урядового кварталу відкрила вогонь по нападниках, які намагалися прорватися до президентського палацу.

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    Відомо, що відповідальність за подвійний теракт взяло на себе радикальне ісламістське угруповання «Аш-Шабаб», тісно пов'язане з міжнародною терористичною організацією «Аль-Каїда».

    Нагадаємо, при підриві автомобіля на міні в штаті Мегхалая на сході Індії загинули чотири людини, включаючи опозиційного політика.

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