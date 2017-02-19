Кількість жертв вибухів у Сомалі подвоїлася

Кількість жертв теракту в Могадішо зросла до чотирьох десятків людей

Кількість жертв терористичної атаки, скоєної увечері у п'ятницю, 23 лютого, у столиці Сомалі Могадішо зросла до щонайменше 38 осіб. Про це у суботу, 24 лютого, повідомляє інформагенція AFP із посиланням на місцевих медиків. Агентство Reuters повідомляє з посиланням на урядовців про більшу кількість загиблих - 45 осіб. Напередодні було відомо про



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Наслідки вибуху у Сомалі

Кількість жертв теракту в Могадішо зросла до чотирьох десятків людей

Кількість жертв терористичної атаки, скоєної увечері у п'ятницю, 23 лютого, у столиці Сомалі Могадішо зросла до щонайменше 38 осіб. Про це у суботу, 24 лютого, повідомляє інформагенція AFP із посиланням на місцевих медиків.

Агентство Reuters повідомляє з посиланням на урядовців про більшу кількість загиблих - 45 осіб. Напередодні було відомо про 18 жертв.

За даними місцевої влади, були підірвані два начинених вибухівкою автомобілі - біля президентського палацу та розташованого поблизу готелю. Відповідальність за напади взяло на себе угруповання «Аш-Шабаб», пов'язане з «Аль-Каїдою». Терористи заявили, що вбили 35 військових та втратили п'ятьох своїх бойовиків.

За даними поліції, напередодні в Могадішо вибухнули два начинених вибухівкою автомобілі. Одразу після вибухів сталася стрілянина. Охорона урядового кварталу відкрила вогонь по нападниках, котрі намагалися вдертися до президентського палацу.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося про 18 жертв атаки.

Джерело: Deutsche Welle