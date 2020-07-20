Британія призупинила дію угоди про екстрадицію з Гонконгом



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У Китаї у відповідь звинуватили Велику Британію у втручанні у внутрішні справи країни

У Лондоні вважають, що Китай порушує свої міжнародні зобов'язання, нав'язуючи Гонконгу новий закон про нацбезпеку

Велика Британія призупинила дію угоди про екстрадицію з Гонконгом через закон про національну безпеку Гонконгу, який ухвалили в Китаї.

Про це заявив глава міністерства закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб в палаті громад парламенту, повідомляє BBC.

За словами Рааба, дію угоди буде призупинено, доки офіційний Лондон не переконається в тому, що законом про нацбезпеки Гонконгу не зловживатимуть по відношенню до осіб, яких екстрадують з Великобританії в Гонконг. Глава МЗС підкреслив, що Китай порушує свої міжнародні зобов'язання, нав'язуючи Гонконгу новий закон про нацбезпеку.

У Китаї у відповідь звинуватили Велику Британію у втручанні у внутрішні справи країни і заявили, що дотримуються всіх правил міжнародного законодавства.

Угода про екстрадицію між Великою Британією і Гонконгом діє більше 30 років. Згідно з ним, якщо жителя Гонконгу підозрюють в порушенні закону на британській території, Велика Британія може просити про його екстрадицію, і навпаки.

До цього такі ж рішення ухвалили Канада і Австралія. США і Євросоюз теж розглядають можливість призупинити договори про екстрадицію.

Нагадаємо, 1 липня Китай ввів закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Завдяки йому китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які в Пекіні будуть розцінювати як такі, що загрожують національній безпеці та які підривають державну владу в Гонконзі.

Новий закон дозволяє застосовувати китайські національні закони на території Гонконгу.

У середині липня президент США Дональд Трамп заявив про підписання закону, який вводить проти Китаю санкції через втручання в автономію Гонконгу. Воно, на думку Вашингтона, було викликане ухваленням закону про національну безпеку регіону.