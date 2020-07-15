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    У світі

    США запровадили санкції проти Китаю через обмеження автономії Гонконгу

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    Трамп оголосив про скасування економічних привілеїв для Гонконгу

    Президент США Дональд Трамп заявив про підписання закону, який вводить проти Китаю санкції через втручання в автономію Гонконгу. Воно, на думку Вашингтона, було викликане ухваленням закону про національну безпеку регіону.

    Про це Трамп заявив під час брифінгу, передає CNBC.

    «Гонконг тепер матиме такий же статус, як і материковий Китай. Ніяких особливих привілеїв, ніякого особливого економічного ставлення і ніякого експорту високих технологій», — зазначив президент США.

    Він додав, що товарообіг Китаю тепер обкладатиметься «масивними тарифами». Таким чином, після підпису Трампа набуває чинності законопроєкт, який американський парламент (Конгрес) проголосував ще 2 липня.

    Серед іншого, нові санкції стосуються банків, які співпрацюють з китайськими чиновниками, причетними до прийняття закону про нацбезпеку, та суб'єктів, які допомагають порушити автономію Гонконгу.

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