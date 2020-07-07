TikTok заблокують у Гонконзі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рішення прийнято у зв'язку з ухваленим Китаєм законом про національну безпеку

Відеосервіс TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, упродовж найближчих днів припинить роботу на території Гонконгу у зв'язку з ухваленим Китаєм законом про національну безпеку в цьому автономному районі.

Про це заявили в пресслужбі TikTok, передає Reuters.

«У світлі останніх подій ми вирішили припинити роботу програми TikTok в Гонконзі», — сказав представник компанії.

Таке рішення пов'язане з небажанням сервісу надавати дані користувачів за запитом влади Китаю.

Джерело Reuters відзначило, що Гонконг був збитковим ринком для TikTok: станом на серпень 2019 року у додатку зареєструвалися лише 150 тисяч мешканців Гонконгу.

Водночас у компанії-власника TikTok є аналогічний додаток Douyin для материкового Китаю. У ByteDance повідомили, що вихід цього сервісу на ринок Гонконгу поки що не планується.

Між іншим, США також розглядає заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю, про що заявив в понеділок держсекретар Майк Помпео.

Нагадаємо, 30 червня влада Китаю ухвалила закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу цієї автономної території. Завдяки цьому закону китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який має статус автономії. Згодом у Конгресі США схвалили санкції проти Китаю через Гонконг.