TikTok заблокують у Гонконзі
Рішення прийнято у зв'язку з ухваленим Китаєм законом про національну безпеку
Відеосервіс TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, упродовж найближчих днів припинить роботу на території Гонконгу у зв'язку з ухваленим Китаєм законом про національну безпеку в цьому автономному районі.
Про це заявили в пресслужбі TikTok, передає Reuters.
«У світлі останніх подій ми вирішили припинити роботу програми TikTok в Гонконзі», — сказав представник компанії.
Таке рішення пов'язане з небажанням сервісу надавати дані користувачів за запитом влади Китаю.
Джерело Reuters відзначило, що Гонконг був збитковим ринком для TikTok: станом на серпень 2019 року у додатку зареєструвалися лише 150 тисяч мешканців Гонконгу.
Водночас у компанії-власника TikTok є аналогічний додаток Douyin для материкового Китаю. У ByteDance повідомили, що вихід цього сервісу на ринок Гонконгу поки що не планується.
Між іншим, США також розглядає заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю, про що заявив в понеділок держсекретар Майк Помпео.
Нагадаємо, 30 червня влада Китаю ухвалила закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу цієї автономної території.
Завдяки цьому закону китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який має статус автономії.
Згодом у Конгресі США схвалили санкції проти Китаю через Гонконг.
Гонконг — особливий адміністративний район Китаю, один із фінансових центрів світу, розташований на острові на південному сході країни, колишня британська колонія. Після закінчення Другої світової війни Гонконг належав Великій Британії, але у 1984 році Лондон зобов’язався передати Гонконг Пекіну за умов, що острів збереже економічну незалежність і капіталістичний устрій. У 1997 році Китай отримав суверенітет над Гонконгом, відтоді вони існують за формулою «одна країна — дві системи».