Британські винищувачі втретє за тиждень вилітали на перехоплення літаків РФ



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Британські винищувачі Typhoon

Винищувачі Typhoon піднімалися в повітря у Шотландії для спостереження за двома російськими бомбардувальниками Ту-160

Британські винищувачі уже втретє протягом останнього тижня та вдруге за 5 днів піднімалися на перехоплення російських бомбардувальників поблизу повітряного простору Об’єднаного Королівства.

Про це повідомляє BBC із посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

«Ми підтверджуємо, що винищувачі Військово-повітряних сил Typhoon піднімалися в повітря з військової бази Лоссімут у Шотландії для спостереження за двома російськими бомбардувальниками Ту-160 в момент, коли вони перебували в зоні інтересів Британії», - йдеться в заяві британського оборонного відомства.

Зустріч британської авіації з російськими бомбардувальниками відбулася неподалік північно-східного узбережжя Шотландії. При цьому російські літаки не перетинали кордонів британського повітряного простору.

Як відомо, 29 березня британські військові винищувачі вже вилітали з тої самої бази Лоссімут для перехоплення російських бомбардувальників за дуже схожих обставин. А минулого тижня ще один подібний випадок стався поблизу британського графства Лінкольншир.

До слова, винищувачі НАТО тренуватимуться у небі над Естонією.