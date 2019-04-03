Британські винищувачі втретє за тиждень вилітали на перехоплення літаків РФ
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Винищувачі Typhoon піднімалися в повітря у Шотландії для спостереження за двома російськими бомбардувальниками Ту-160
Британські винищувачі уже втретє протягом останнього тижня та вдруге за 5 днів піднімалися на перехоплення російських бомбардувальників поблизу повітряного простору Об’єднаного Королівства.
Про це повідомляє BBC із посиланням на міністерство оборони Великої Британії.
«Ми підтверджуємо, що винищувачі Військово-повітряних сил Typhoon піднімалися в повітря з військової бази Лоссімут у Шотландії для спостереження за двома російськими бомбардувальниками Ту-160 в момент, коли вони перебували в зоні інтересів Британії», - йдеться в заяві британського оборонного відомства.
Зустріч британської авіації з російськими бомбардувальниками відбулася неподалік північно-східного узбережжя Шотландії. При цьому російські літаки не перетинали кордонів британського повітряного простору.
Як відомо, 29 березня британські військові винищувачі вже вилітали з тої самої бази Лоссімут для перехоплення російських бомбардувальників за дуже схожих обставин. А минулого тижня ще один подібний випадок стався поблизу британського графства Лінкольншир.
До слова, винищувачі НАТО тренуватимуться у небі над Естонією.