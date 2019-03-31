Винищувачі НАТО тренуватимуться у небі над Естонією



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Польоти будуть проходити на висоті не менше 152 метрів і, як обіцяють військові, далеко від населених пунктів

Наступного тижня по робочих днях винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter будуть здійснювати тренувальні польоти на низькій висоті

Винищувачі Військово-повітряних сил Німеччини Eurofighter продовжать тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії наступного тижня. Про це повідомляє ERR.

Відзначається, що на наступному тижні по робочих днях винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter будуть здійснювати тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії.

У прес-службі Сил оборони Естонії інформують, що польоти будуть проходити на висоті не менше 152 метрів і, як обіцяють військові, далеко від населених пунктів.

Нагадаємо, раніше писали, що НАТО воювати не буде: повернення Криму загрожує ядерною війною.

Як повідомлялося, Литва відзначила 15 років вступу до НАТО. 15 років тому Литва повернулася до організації, в якій на неї чекали, – сказала під час головних урочистостей з нагоди річниці вступу Литви до НАТО президент Даля Ґрібаускайте. Литву, Латвію і Естонію прийняли до НАТО 29 березня 2004 року.