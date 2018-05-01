Британський принц Луї отримав свідоцтво про народження

У документі зазначено повне ім’я Луї - Його Королівська Високість принц Луї Артур Чарльз Кембриджський

Син принца Вільяма і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, принц Луї Артур Чарльз, отримав свідоцтво про народження. Про це повідомляє Sky News. Як пише видання, у документі зазначено повне ім’я Луї - Його Королівська Високість принц Луї Артур Чарльз Кембриджський. Хлопчик народився 23 квітня в лікарні



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Принц Вільям та герцогиня Кейт Міддлтон із сином Луї Артуром Чарльзом

У документі зазначено повне ім’я Луї - Його Королівська Високість принц Луї Артур Чарльз Кембриджський

Син принца Вільяма і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, принц Луї Артур Чарльз, отримав свідоцтво про народження.

Про це повідомляє Sky News.

Як пише видання, у документі зазначено повне ім’я Луї - Його Королівська Високість принц Луї Артур Чарльз Кембриджський. Хлопчик народився 23 квітня в лікарні лондонського району Вестмінстер.

Також у свідоцтві вказана інформацію про батьків Луї. У графі «рід занять» у Вільяма і Кейт вказано «принц Великої Британії» і «принцеса Великої Британії» відповідно.

Як відомо, 23 квітня герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила сина, який став третьої дитиною у неї та принца Вільяма.

Раніше британські журналісти припустили, що ім’я новонародженої дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон вже розкрили на сайті королівської сім’ї. Журналісти вважали, що на сайті королівської сім’ї зарезервували сторінку для «принца Альберта».

Натомість принц Вільям та Кейт Міддлтон назвали сина Луї Артур Чарльз.