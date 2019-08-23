«Це війна»: президент Бразилії звинуватив екоактивістів у підпалі лісів



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З січня до серпня у Бразилії було зафіксовано майже 73 тисячі пожеж

Екоактивісти відкидають звинувачення Болсонару і називають їх «абсурдними»

Президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти. Він припускає «злочинні дії» екологічних організацій, метою яких є шкода репутації його та уряду Бразилії.

Про це повідомляє DW.

На думку президента південноамериканської країни, причиною таких дій з боку активістів є скорочення урядом їх фінансування.

«Цілком можливо, що ці організації виступають проти мене особисто і бразилійського уряду. Це війна», - наголосив Болсонару у четвер, 22 серпня. Доказів на підтвердження такого припущення президент Бразилії однак не навів.

Екоактивісти відкидають ці звинувачення і називають їх «абсурдними». Вони вважають, що руйнівні пожежі є наслідком безвідповідальної екологічної політики уряду.

Між тим кількість лісових пожеж у Бразилії у перші вісім місяців цього року суттєво зросла у порівнянні з таким же періодом минулого року. З січня до серпня, за офіційними даними, було зафіксовано майже 73 тисячі пожеж, що переважно концентрувались у бразильській Амазонії.

Минулого року за цей же період у районі басейну річки Амазонка було зафіксовано дещо менше 40 тисяч пожеж. 12 серпня у штаті Амазонас був оголошений надзвичайний стан.