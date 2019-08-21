В Амазонському дощовому лісі цього року зареєстрували рекордну кількість пожеж



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Амазонський дощовий ліс є найбільшим у світі, його роль дуже важлива в абсорбції викидів різних газів

У порівнянні з минулим роком кількість пожеж зросла на 83%

У бразильському Амазонському дощовому лісі цього року зафіксували рекордну кількість пожеж.

Про це повідомляє BBC із посиланням на дані бразильського Національного інституту з дослідження космосу.

За даними Інституту, у порівнянні з минулим роком кількість пожеж зросла на 83%.

Як повідомляє BBC, дим від однієї з пожеж призвів до годинного блекауту у понеділок в бразильському місті Сан Паулу, яке знаходиться за понад 2700 км від самого лісу.

Зазначається, що Амазонський дощовий ліс є найбільшим у світі, його роль дуже важлива в абсорбції викидів різних газів. Таким чином він сповільнює глобальне потепління у світі.

Критики звинувачують у збільшенні пожеж президента країни Жаїра Болсонаро, який, на їх думку, заохочує лісорубів до вирубки лісу та фермерів до розширення своїх територій.

Ще кілька тижнів тому Болсонаро звільнив попереднього директора Національного інституту з дослідження космосу через розбіжності з оприлюдненими даними відомства.

Як повідомлялося, лісова пожежа, що в суботу спалахнула на іспанському острові Гран-Канарія, стала найпотужнішою за останні 6 років у країні.