Частина родичів загиблих у катастрофі МН17 вимагають фінансової компенсації



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84 родичі загиблих повідомили про вимоги щодо компенсації

Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

Про це вони сказали під час судового процесу, що розпочався сьогодні у Нідерландах.

Виступаючи на початку слухань, головуючий суддя Хендрік Стейнхаюс оголосив, що до суду надійшли заяви із вимогами про фінансову компенсацію, повідомляє Європейська правда. «84 родичі загиблих повідомили про вимоги щодо компенсації», - заявив суддя.

Він не розкрив деталі щодо заявлених вимог про компенсацію, ці дані будуть оприлюднені згодом. Водночас суддя наголосив, що заяви про компенсацію мають бути належним чином обґрунтовані.

Також відомо, що 49 родичів загиблих планують виступити під час слухань.

Наразі не повідомляється, громадяни яких держав заявили про свою вимогу щодо компенсації.

На судове засідання по MH17 не прийшов жоден з підозрюваних, але один з них найняв команду адвокатів.

Дивіться пряму трансляцію судового процесу у справі МН17.

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