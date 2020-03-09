Клімкін про справу МН17: політично й морально на лаві підсудних є Росія



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Ексглава МЗС України Павло Клімкін прокоментував судовий процес у справі рейсу МН17

Суд має покарати тих, хто виконував злочинні накази РФ

Судовий процес у справі щодо збиття рейсу MH17, який почався у Нідерландах, має на меті покарати безпосередньо тих, хто виконував злочинні накази.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Те, що ми робимо у міжнародному суді в Гаазі в рамках Конвенції про заборону фінансування тероризму, ця трагедія – теж частина, але там ми намагаємося довести, що Росія власне є спонсором цього тероризму як країна. А тут мова йде про те, щоб покарати безпосередньо тих, хто виконував ці злочинні накази. Тобто ці два рівні мають бути обов’язково паралельно. Знову таки, сьогодні – чотири людини, буде більше на лаві підсудних, але політично й морально на лаві підсудних є Росія. Це всім прекрасно зрозуміло», – зазначив він в ефірі Радіо Свобода.

Нагадаємо, пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Всі загинули.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та застосування ракетного комплексу «Бук», з якого збили літак:

так званий ексміністр оборони угруповання «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) (Росія);

полковник ГРУ генерального штабу збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський (Росія);

заступник голови «ГРУ ДНР» Олег Пулатов (Росія);

Леонід Харченко (Україна), який воював на боці угруповання «ДНР».

Підозрюваних оголошено в міжнародний розшук.

Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

Дивіться пряму трансляцію судового процесу у справі МН17.

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