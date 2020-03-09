Розпочався судовий процес у справі катастрофи рейсу МН17 трансляція



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Судовий процес у справі збитого літака відкритий

Окружний суд Гааги починає розглядає справи катастрофи літака рейсу МН17.

Судовий процес відбувається у комплексі «Схіпхол».

Як повідомлялося, головує суддя Гендрік Стейнгаюс. Інші двоє суддів – Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс. Всі вони нідерландці. Справу розглядатимуть у найбільшій залі суду – D.

Процес відкритий. Слухання безпосередньо у залі фіксують п’ять камер. Процес відбувається нідерландською та англійською мовами.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс «Схіпхол», що розташований приблизно за 50 км від Гааги, зарезервували на рік.

Відомий попередній графік слухань:

з 9 до 13 березня,

з 23 до 27 березня,

з 8 червня до 3 липня,

із 31 серпня до 13 листопада 2020 року,

з 1 лютого до 26 березня 2021 року.

Як повідомлялося, українська делегація прибула в Нідерланди.

8 березня 2020-го спільна слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 Joint Investigation Team провела перше засідання у новому складі.

Зокрема, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який тепер очолює міжнародну слідчу групу від України, запевнив, що ця справа є одним з ключових пріоритетів в діяльності органів прокуратури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на суді у справі MH17 буде встановлено справедливість і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей.

До слова, посол України в Нідерландах запевнив, що відставка генпрокурора Рябошапки не вплине на суд у справі МН17.

Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

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