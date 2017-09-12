Червоний Хрест збирається збільшити розмір допомоги для Північної Кореї

Президент МКЧХ наголошує на серйозних і небезпечних структурних проблемах, які є зараз в КНДР

Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий збільшити гуманітарну допомогу Північній Кореї, заявив президент МКЧХ Петер Маурер. «Ми приділяємо увагу гуманітарній ситуації в Північній Кореї. Як ви знаєте, зараз у нас достатньо маленька програма в країні, і МКЧХ буде готовий збільшити гуманітарну програму», — сказав Маурер.



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Пхеньян

Президент МКЧХ наголошує на серйозних і небезпечних структурних проблемах, які є зараз в КНДР

Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий збільшити гуманітарну допомогу Північній Кореї, заявив президент МКЧХ Петер Маурер.

«Ми приділяємо увагу гуманітарній ситуації в Північній Кореї. Як ви знаєте, зараз у нас достатньо маленька програма в країні, і МКЧХ буде готовий збільшити гуманітарну програму», — сказав Маурер.

«Зараз ми спостерігаємо відсутність визнання гуманітарних проблем з боку уряду Північної Кореї і міжнародного співтовариства, що ситуація в гуманітарному плані вимагає уваги. Ми вважаємо, що в країні є серйозні і небезпечні структурні проблеми, як, наприклад, з водою, санітарними умовами та медичним обслуговуванням», — додав він.

Нагадаємо, раніше США обіцяло «найсуворіші та найагресивніші санкції в історії» щодо Північної Кореї. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс після переговорів з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе в Токіо,

Він зазначив, що світ має знати про продовження політики США щодо вчинення максимального тиску на Північну Корею для того, аби країна почала робити конкретні кроки для повної й незворотної денуклеаризації.