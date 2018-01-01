США анонсують «найсуворіші в історії» санкції проти КНДР

Вашингтон посилить тиск на Північну Корею

США скоро оприлюднять «найсуворіші та найагресивніші санкції в історії» щодо Північної Кореї. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс після переговорів з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе в Токіо, повідомляє AFP. «Я сьогодні заявляю, що США незабаром представлять найсуворіші та найагресивніші



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Вашингтон посилить тиск на Північну Корею

США скоро оприлюднять «найсуворіші та найагресивніші санкції в історії» щодо Північної Кореї. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс після переговорів з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе в Токіо, повідомляє AFP.

«Я сьогодні заявляю, що США незабаром представлять найсуворіші та найагресивніші економічні санкції проти Північної Кореї», - заявив Пенс.

Він додав, що світ має знати про продовження політики США щодо вчинення максимального тиску на Північну Корею для того, аби країна почала робити конкретні кроки для повної й незворотної денуклеаризації.

Незважаючи на те, що американський президент Дональд Трамп вже переконав міжнародну спільноту в запровадженні більш жорстких санкцій щодо Північної Кореї, Китай не спромігся дійти згоди у переломному питанні щодо повного ембарго на постачання нафти до Північної Кореї.

Також Білий Дім ще не визначився, чи потрібно буде завдати превентивного удару, щоб завадити Північній Кореї отримати статус ядерної держави.

Віце-президент США також зазначив, що зараз «всі опції залишаються на столі».